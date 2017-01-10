В день рождения Каримова резиденция «Оксарой» начнет работу в качестве музея его имени

Ожидается, что рабочее место бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова – резиденция «Оксарой» в Ташкенте – откроется в качестве мемориального музея 30 января, в день рождения покойного главы узбекского государства.

Об этом «Озодлику» сообщили независимые друг от друга источники нашего радио в правительстве Узбекистана.

Резиденция «Оксарой» откроется в качестве музея первого президента, сказал нашему радио один из них. ​

– Согласно специальному поручению Шавката Мирзияева, некоторые кабинеты в «Оксарое» готовят для посетителей музея. Там будут выставлены различные предметы, альбомы и другие материалы, связанные с жизнью и деятельностью Ислама Каримова, – сказал первый источник «Озодлика».

По словам второго источника нашего радио, открытие музея имени Ислама Каримова запланировано на 30 января – день его рождения.

​– Подготовкой к открытию музея руководит один из близких к делам покойного президента Зелимхан Хайдаров (глава администрации Ислама Каримова – Ред.), – говорит наш второй источник.

Напомним, что Государственная комиссия по организации похорон Ислама Каримова, созданная после его кончины 2 сентября 2016 года, сообщила о том, что в Ташкенте появятся сквер, музей и памятник в честь первого президента Узбекистана.

О том, что в президентской резиденции «Оксарой» в Ташкенте будет создан музей первого президента Узбекистана Ислама Каримова одной из первых сообщила на своей странице в Facebook'е его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева.

«Прошло два с половиной месяца с момента ухода Первого Лидера нашего государства. В целях увековечивания памяти и жизненных принципов моего отца, мы с мамой учредили благотворительный общественный Фонд имени Ислама Каримова. В планах Фонда имени Ислама Каримова – создание музея первого Президента Узбекистана, а также публикация работ об Отце-основателе государственности нашей независимой Республики. Одна из основных задач Фонда – это популяризация исторического, культурного и литературного наследия Узбекистана внутри страны и за ее пределами», – написала на своей странице в соцсети младшая дочь Ислама Каримова.

О том, что в резиденции Ислама Каримова «Оксарой» будет создан музей первого президента Узбекистана сообщило 1 декабря прошлого года агентство ТАСС со ссылкой на несколько источников во властных структурах страны.

После смерти Ислама Каримова «Оксарой» на несколько дней открыл свои двери для жителей столицы и ее гостей.

Как говорят источники «Озодлика», Шавкат Мирзияев, избранный 4 декабря 2016 года президентом Узбекистана, выделил себе в качестве рабочего места несколько кабинетов в здании Сената и ездит на работу из своего частного дома, расположенного на массиве Карасу-2 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

По словам источников нашего радио в узбекском правительстве, принято решение о создании парка отдыха на территории загородной резиденции Ислама Каримова «Куксарой».

– План Шавката Мирзияева о предоставлении народу ранее закрытых для него мест полностью соответствует программе 2017 года, который был объявлен «Годом диалога с народом и интересов человека», – говорит источник «Озодлика» в правительстве Узбекистана.

Между тем, созданный супругой Ислама Каримова Татьяной Каримовой и его младшей дочерью Лолой Каримовой-Тилляевой Фонд Ислама Каримова объявил конкурс для выпускников вузов на получение грантов на обучение в вузах США и Европы.

Как сообщила Лола Каримова-Тилляева, одаренные и талантливые молодые люди, владеющие по крайней мере одним иностранным языком, успешно завершившие высшие учебные заведения в Узбекистане и за границей, могут принять участие в отборе.

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