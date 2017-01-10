Прошел первый раунд узбекско-афганских межмидовских политконсультаций

9 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Министерства иностранных дел Афганистана во главе с заместителем министра Хекматом Халилом Карзаем.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также график предстоящих контактов, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В тот же день в Ташкенте состоялся первый раунд узбекско-афганских межмидовских политических консультаций на уровне заместителей министров. Рассмотрены актуальные аспекты сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

В ходе консультаций отмечалось, что Узбекистан и Афганистан заинтересованы в выводе двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень на основе принципов уважения, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международного и регионального характера.