Власти Таджикистана не ведут переговоры с движением «Талибан»

Об этом на пресс-конференции в Душанбе заявил глава Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худойберди Холикназар. Он подтвердил, что Россия и Китай ведут переговоры с движением «Талибан» «ради обеспечения безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе».

По его словам, Москва и Пекин начали диалог с руководством движения «Талибан» после того, как отряды группировки «Исламское государство» закрепились в ряде уездов Афганистана. На вопрос о возможных контактах властей Таджикистана с «Талибан» Худойберди Холикназар ответил, что «Душанбе признает только законное правительство Афганистана и не ведет переговоры с вооруженными группами в соседнем государстве».

По словам таджикского политолога, борьба с террористами «Исламского государства» является приоритетной задачей Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, членами которых является и Таджикистан.

В начале этого года бывший глава провинции Кундуз Умар Сафи заявил, что последние два года движение «Талибан» все неисправные или захваченные в ходе боев с афганскими силами безопасности танки и тяжелую технику отправляет в Таджикистан, где их ремонтом занимаются специалисты из России. После ремонта тяжелая боевая техника через Пяндж возвращается в Афганистан, в распоряжение «Талибан», сообщил тогда он.

В конце прошлого года представители сил безопасности Афганистана сообщили «Франс-прессу», что в ходе боев с талибами на афгано-таджикской границе захватили большое количество оружия российского производства.