Состояние здоровья проводящих голодовку нефтяников Казахстана ухудшилось

Состояние здоровья нескольких сотрудников нефтесервисной компании Oil Construction Company, проводящих голодовку пятые сутки подряд, сегодня значительно ухудшилось. Однако протестующие, которые требуют восстановить регистрацию Конфедерации независимых профсоюзов, заявили, что не прекратят голодовку.

Значительно ухудшилось самочувствие 34-летнего Руслана Абуова. Нефтяники вызвали скорую помощь. Прибывшая на место голодовки бригада медиков зафиксировала ухудшение состояния здоровья и других участников голодовки.

Врач скорой помощи Сауле Сауменова сказала, что ухудшение их самочувствия напрямую связано с обезвоживанием организма вследствие голодовки. От госпитализации протестующие отказались.

– Позиции работодателя и рабочих отдаляются друг от друга. Наш независимый профсоюз – как золотой мост между нами и работодателем. Через этот «мост» мы передавали свои требования работодателю. А Конфедерация независимых профсоюзов – основа этого «моста». Если эту опору ликвидируют, наши требования не дойдут до работодателя. Поэтому мы требуем зарегистрировать ее и предоставить возможности для работы, – говорит монтажник Бейбит Кошбаев.

Все участники голодовки заявили, что не намерены прекращать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Решение о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов вынес специализированный межрайонный экономический суд Южно-Казахстанской области 4 января. Профсоюз рабочих нефтесервисной компании Oil Construction Company входит в эту Конфедерацию.