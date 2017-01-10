В Чечне усугубляется конфликт между главредом интернет-издания и спикером парламента

Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов обратился в Следственный комитет России с заявлением на главу парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом сообщает РБК.

4 января Даудов опубликовал в своем инстаграме пост с угрозами в адрес Шведова, а также фотографию со словами «Как развязать «Кавказский узел». Журналист счел заявление спикера чеченского парламента как воспрепятствование его законной профессиональной деятельности – издание «Кавказский узел» сообщает о нарушениях прав человека в регионе, в том числе в Чечне.

Магомед Даудов по прозвищу Лорд – один из приближенных чеченского лидера Рамзана Кадырова. Некоторые российские СМИ называют его вторым по влиянию человеком в республике.

В октябре, по данным издания «Кавказ.Реалии», Даудов избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, который отказывался писать заявление об отставке по собственному желанию.