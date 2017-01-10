Сегодня ожидается вынесение приговора по делу Азимжана Аскарова

В Чуйском областном суде сегодня, 10 января, продолжится процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении Азимжана Аскарова. После реплик сторон ожидается вынесение приговора. Об этом сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно – Кыргызстан».

Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода») со ссылкой на правозащитную организацию «Бир дуйно – Кыргызстан», 20 декабря 2016 года завершились прения сторон. Гособвинение попросило суд оставить в силе решения предыдущих инстанций – пожизненное лишение свободы.

Защита Азимжана Аскарова просила суд оправдать его в связи с отсутствием состава преступления и согласно призыву комитета ООН по правам человека. Аскаров заявил о своей невиновности и отверг предъявленные обвинения.

Азимжан Аскаров, являющийся этническим узбеком, жил в Базар-Коргонском районе Джалалабадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, содержанием Аскарова в тяжелых условиях.

По материалам «Азаттыка» (Кыргызской редакции радио «Свобода»)