Асад заявил о готовности к переговорам в Астане

Президент Сирии Башар Асад заявил, что возглавляемое им правительство готово обсудить «все вопросы» на предлагаемых в этом месяце мирных переговорах с сирийской оппозицией. В опубликованном сегодня сирийским новостным агентством SANA интервью французским журналистам Асад говорит о готовности делегации его правительства прибыть на планируемые переговоры, как только будет определена их дата.

Россия, Иран и Турция предложили ранее провести мирные переговоры в Астане, а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что эти переговоры могут состояться 23 января.

При том, что сирийские оппозиционные группы обсуждают возможность участия в переговорах в Астане, они пока не объявляли о планах участвовать в них.

В опубликованной сегодня беседе с журналистами Асад преуменьшил значимость саудовских и поддерживаемых Западом оппозиционных сил в Сирии, заявив о необходимости участия в переговорах лишь тех, как он выразился, кто представляет «настоящие сирийские оппозиционные группы».

«Когда я говорю «настоящие», я подразумеваю рядовые сирийские организации – не саудовские, не французские или британские, — заявил Асад. – Обсуждение сирийских вопросов должно проходить с сирийской оппозицией». Говоря о своем возможном выдвижении на новый срок, в этом интервью Асад заявил, что решение о выдвижении его кандидатуры зависит «от воли народа Сирии».