Разведка США видит риски возникновения конфликтов в мире

Риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран будет расти в течение ближайших пяти лет до уровней, не наблюдавшихся со времен холодной войны по мере того, как происходит торможение мировой экономики, а сложившийся после Второй мировой войны порядок разъедается и антиглобализм подпитывает национализм. Об этом говорится в докладе американской разведки, опубликованном в понедельник и который распространило в изложении агентство Рейтер.

«Эти тенденции будут сходиться в беспрецедентном темпе и сделают управление и сотрудничество все труднее, а также изменят природу власти – фундаментально изменяя глобальный ландшафт», – говорится докладе, озаглавленном «Глобальные тенденции: парадокс прогресса». Это шестой доклад из серии четырехлетних исследований, разработанный Национальным советом по разведке США.

Выводы, опубликованные менее чем за две недели до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января, сделаны с учетом таких факторов, как «темное и трудное ближайшее будущее», в том числе рост России и Китая, региональные конфликты, терроризм, рост неравенства доходов, изменение климата и вялый экономический рост.

Доклад «Глобальные тенденции» сознательно избегает анализа политики США, но в последнем исследовании подчеркнуты трудности, с которыми столкнется Трамп для того, чтобы выполнить свои обещания по улучшению отношений с Россией, урегулировать экономические отношения с Китаем, вернуть рабочие места в Соединенные Штаты и победить терроризм.

Национальный совет по разведке состоит из аналитиков, которые осуществляют надзор за разработкой оценок национальной разведки, которые часто синтезируют работы всех 17 разведывательных агентств США и являются наиболее всеобъемлющим аналитическим продуктом разведки США.