Дело Манижи: ребенка забрали из больницы, в суде решается вопрос о депортации матери

Годовалую Манижу Мамасаидову 9 января сотрудники посольства Узбекистана забрали из 1-й инфекционной больницы Москвы.

В суде должен решится вопрос о депортации матери ребенка, сообщил адвокат матери Бахром Исмаилов. Заседание состоится 10 января, сообщает корреспондент Настоящего Времени.

Матери ребенка – гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидова – сначала сообщили, что дочь ей, возможно, вернут после решения суда.

«Мы пришли в 43-е отделение на Ивана Франко [улица, на которой расположено ОВД района «Кунцево» – НВ]. Три часа назад со мной пришли наш адвокат и представитель узбекского посольства в Москве. Сначала сказали, что они отдадут ребенка, а теперь говорят, что сначала в суде это должно решиться, и только потом могут отдать его. Вот уже три часа сидим здесь, все не можем решить этот вопрос. Но я им говорю, чтобы они сначала отдали мне ребенка, и только потом я пойду в суд. Жду этого, но они отказываются отдавать мне ребенка», – сообщила мать Манижи. Позже Мамасаидовой пообещали отдать ребенка еще до решения суда, то есть 9 января.

По версии полиции, 26 декабря полицейские «выявили» в одном из домов на ул. академика Павлова в району Кунцево гражданку Узбекистана, которая с 2015 года проживала в РФ без регистрации. В квартире вместе с ней находился ребенок в возрасте около года. Документов, удостоверяющих личность и родство, женщина не предъявила, сказав, что передала их знакомому, сообщили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

По версии полиции, сотрудники ОВД вовсе не «забрали» ребенка у матери, а поместили девочку в инфекционную больницу для лечения. У ребенка, якобы, была высокая температура.

По версии самой Мамасаидовой, документы на нее и на дочь у нее были украдены из квартиры неизвестными 23 декабря.

По словам адвоката, Мамасаидова приехала в Москву в 2014 году, была официально зарегистрировала и имела на руках все документы, которые по закону необходимы для проживания в РФ. Адвокат считает фальсифицированным Акт о беспризорности, подписанный начальником УВД района Кунцево, который был составлен при изъятии ребенка.

Материал Настоящего времени