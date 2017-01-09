Тюменскую картошку будут есть в Узбекистане

Агрофирма «КРиММ», что в Упоровском районе, отгрузила в Узбекистан первую партию тюменского картофеля, передает Аиф-Тюмень.

Как сообщил агентству генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов, к международным поставкам здесь уже были давно готовы – контракт заключили на поставку 2-х тысяч тонн картофеля. В случае удачного сотрудничества, оно продолжится. В настоящее время у «КРиММа» есть все условия для хранения овощей, а собранные 82 тонны картофеля позволяют строить планы на будущее.



«Узбекистан – это первый наш подобный опыт, но хочу верить не последний. Считаю абсолютно правильной политику областных властей по стимулированию выхода наших товаропроизводителей на внешние рынки», – отметил он.