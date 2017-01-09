В США назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»

Фильм «Лунный свет» американского режиссера Барри Дженкинса стала лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма». Об этом было объявлено в ходе 74-ой торжественной церемонии вручения наград кинопремии, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» – история о романе молодой актрисы и пианиста – оказался лидером по числу номинаций на премию "Золотой глобус" в этом году. Картина Дэмьена Шазелла победила в семи номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек к фильму». Исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг получили «Золотой глобус» за лучшие женскую и мужскую роли в комедии или мюзикле.

Фильм «Корона» о жизни британской королевской семьи получил эту престижную премию в номинации лучший драматический сериал. Британская киноактриса Клэр Фой получила «Золотой глобус» за исполнение в этом фильме роли молодой Елизаветы II.

Лучшей актрисой второго плана за работу в фильме «Ограды» признана Виола Дэвис, а лучшим актером второго плана – Аарон Тейлор-Джонсон за триллер «Под покровом ночи».

«Зверополис» получил «Золотой глобус» как лучшая анимация, а лучшей иностранной работой признан французский фильм «Она» режиссера Пола Верховена.

В этой категории были представлены работы российскихрежиссеров «Рай» Андрея Кончаловского, «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Мой убийца» Костаса Марсана, но они не вошли в число претендентов.

Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно с 1944 года. Ее присуждает Ассоциация иностранной прессы, в которую входят примерно 90 международных журналистов, работающих в Голливуде. Считается, что победители «Золотого глобуса» являются наиболее вероятными претендентами на награду Американской киноакадемии – премию «Оскар».