Обама: вмешательство России в избирательную кампанию в США было тщательно подготовлено

Президент США Барак Обама заявил, что вмешательство России в избирательный процесс в Америке – не экспромт, а результат давно вынашивавшихся планов. Об этом говорится в интервью президента США, показанном в воскресенье телеканалом ABC.

Говоря о скептическом отношении Дональда Трампа к выводам американских спецслужб о российских кибератаках, Обама сказал: «Я обеспокоен тем, что многие республиканцы заодно с близкими им аналитиками и тележурналистами питают, похоже, больше доверия к Владимиру Путину, нежели к своим соотечественникам, только потому, что они – демократы».

Состоявшаяся в пятницу встреча избранного президента с главами американских разведучреждений не поколебала его мнения, что российские хакеры «никак не повлияли на итог президентских выборов». Как отметил Обама, «нашим ведущим политическим партиям, несмотря на все разногласия, следует неустанно напоминать себе, что обе они играют в одной команде, а Владимир Путин – в чужой».

По словам Обамы, «сли Соединенные Штаты не укрепят должным образом свою кибербезопасность, то способность иностранных государств воздействовать на американские выборы достигнет предела, немыслимого 30, 20 или даже 10 лет назад». «Под неослабевающим прессом дезинформации вера американцев в свои основные СМИ понизится настолько, что они любую предложенную им новость будут воспринимать как в равной мере правдивую или ложную».