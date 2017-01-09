В Кыргызстане озадачены запретом Казахстана на транзит мясной и молочной продукции автомобильным транспортом

Ограничение начало действовать с начала 2017 года. 3 января официальные органы получили от заместителя министра сельского хозяйства Казахстана соответствующее письмо. Сообщается, что продукцию, подлежащую ветеринарному контролю и надзору, можно провозить транзитом только железнодорожным транспортом. Свое решение соседняя страна объясняет принятым в 2010 году решением Таможенного союза.

Директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР Калысбек Жумаканов не скрывает, что письмо казахской стороны было неожиданным. По его словам, требование соседней страны противоречит ряду двусторонних соглашений и договоренностям в рамках ЕАЭС. Жумаканов добавил, что данный вопрос уточняется с Казахстаном по дипломатическим каналам.

Действительно товары через Казахстан проходят беспрепятственно. Информацию подтвердили грузоперевозчики. Один из них Акылбек Алдабергенов. По его словам, грузоперевозчики не информированы по поводу новых требований казахской стороны. «Нас никто ни о чем не предупреждал. Границу можно пересечь, если все делать законно и платить налоги. Единственное не должны быть незаконные оружие и наркотики. Все остальное в рамках закона пересекает границу», – добавил он.

Вместе с тем, не всю продукцию можно провести через Казахстан, в частности, это касается продуктов питания. После вступления в ЕАЭС только 15 предприятий Кыргызстана получили соответствующие сертификаты для беспрепятственного вывоза своей продукции в Россию, Казахстан, Беларусь и Армению. Указанные компании вывозили свою продукцию через территорию Казахстана. По их мнению, в случае вступления требования в силу, возникнут определенные трудности при перевозке товаров, в частности, вырастут расходы компаний.

С момента вступления в ЕАЭС между Кыргызстаном и Казахстаном возникал ряд вопросов. К примеру, до сих пор со стороны Казахстана не снят ветеринарный контроль.