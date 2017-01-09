Дорогу в Самарканд через Казахстан снова откроют

Открытие обновленной автодороги М-39 (887,8−911,9 км), связывающей Ташкент с Самаркандом через Мактаральский район Казахстана, и строительство пункта пропуска на данном участке было обсуждено на встрече посла по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхома Нематова с послом Казахстана в Узбекистане Ериком Утембаевым, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на сайт акимата ЮКО.

Встреча состоялась 6 января в акимате Южно-Казахстанской области (ЮКО). На ней присутствовали вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр и аким ЮКО Жансеит Туймебаев.

Ожидается, что реконструкция автодороги будет завершена уже в феврале. В приграничной зоне будет построен специальный пост, где будет осуществляться контроль товарооборота, который не будет облагаться налогом.

По словам посла Казахстанаа Ерика Утембаева, это будет способствовать укреплению отношений между государствами и развитию торговли и туризма. Он также выразил надежду на усиление связей столицы Узбекистана и Южно-Казахстанской области.

Автодорога М-39, проходящая через Мактааральский район, была закрыта в 2006 году.