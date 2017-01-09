Гастарбайтер из Самарканда получил 8 лет за экстремизм

Житель села «Шомбулок» Пастдаргомского района Самаркандской области, регулярно выезжавший на сезонные заработки в Россию, где строил дачи, получил 8 лет тюремного заключения за экстремизм.

По данным «Самаркандского вестника», будучи на сезонных заработках в России, 32-летний селянин оказался вовлеченным в ряды экстремистской организации «Жиходчилар», переписывал и распространял призывы религиозных лидеров Тахира Юлдаша и Абдували кори Мирзаева к совершению джихада и хижрата.



Вернувшись на родину, гастарбайтер стал проповедовать радикальные идеи и с четырьмя завербованными односельчанами собирался отправиться в Сирию, на чем и был пойман, а позже осужден судом, сообщает издание.