В Германии водитель-контрабандист оставил мигрантов замерзать на улице

На севере Германии контрабандист оставил 19 нелегальных мигрантов на парковке возле автомагистрали при температуре минус 20 градусов. Водителя фургона ищет полиция.

У мигрантов не было паспортов, но они сообщили, что прибыли из Сирии, Ирака и Ирана. Они заплатили от 500 до 800 евро, чтобы перебраться из итальянского пункта по приему мигрантов в центр для беженцев в Германии.

В январе жители Европы столкнулись с аномальными морозами. В Болгарии при переходе границы замерзли трое беженцев, а в Польше и Италии от мороза погибли более 20 бездомных.