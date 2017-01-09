Папа римский Франциск призвал помогать пострадавшим от морозов

Папа римский Франциск привлек внимание к положению бездомных людей, страдающих от морозов и равнодушия ввиду установившихся в Европе холодов.

Обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, с воскресной проповедью папа попросил молиться за тех, кто «без крова переживает эти морозные дни».

Только в Италии от холодов умерли восемь человек, в том числе один, который умер в подвале неиспользуемого здания в Милане, вблизи реки Арно во Флоренции. Франциск обратился к Богу «согревать наши сердца, чтобы помочь» бездомным.

Ватикан распространил среди бездомных теплые спальные мешки, которые защищают при морозе до минус 20°С. Некоторые транспортные средства Ватикана с открытыми дверями были оставлены на ночь за пределами города-государства, чтобы бездомные могли по очереди заходить в автомобили и греться там. Несколько бездомных спали под открытым небом у стен Ватикана, сообщает Ассошиэйтед пресс.