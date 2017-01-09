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Узбекистан

Мирзияев: Работа прокуроров будет оцениваться по рейтингу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

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Шавкат Мирзияев, который встретился с сотрудниками органов прокуратуры, сообщил им о том, что в будущем их работа будет оцениваться по балльной системе. Также президент Узбекистана обязал прокуроров, которые «в колониальный период получили название обвинителя» заслужить теперь право называться «защитником».

Встреча президента Шавката Мирзияева с сотрудниками органов прокуратуры состоялась 7 января – в преддверии Дня работников органов прокуратуры.

Напомним, что в соответствии с законом Республики Узбекистан от 19 декабря 2016 года 8 января был установлен Днем работников органов прокуратуры.

​Как сообщает национальное информагентство Узбекистана УзА, в ходе своей речи Мирзияев сказал, что работа прокуроров будет оцениваться по рейтингу.

«Начиная с 2017 года будет внедрена система отчетности перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел. Кроме того, в регионах будет составляться ежемесячный рейтинг деятельности прокуроров. Их работа будет оцениваться исходя из показателей этого рейтинга», – отметил президент.

Мирзияев, который особо подчеркнул, что «за каждым принимаемым прокурором решением стоит судьба человека», добавил, что немало обращений поступают в виртуальную приемную премьер-министра касательно деятельности органов прокуратуры.

«В открытую в прошлом году виртуальную приемную премьер-министра от граждан поступило 311 тысяч обращений. Среди них немало обращений, касающихся деятельности органов прокуратуры. Эти факты вызывают сожаление. Почему увеличиваются проблемы в жизни людей? Большая часть обращений – это последствия безответственности соответствующих руководителей, в том числе органов прокуратуры», – отметил Шавкат Мирзияев.

Напомним, что в прошлом году в своем торжественном выступлении, посвященном 23-й годовщине Конституции Узбекистана, ныне покойный первый президент Узбекистана Ислам Каримов также подверг критике деятельность сотрудников органов прокуратуры и внутренних дел. «Наш народ может вынести любые трудности, но терпеть несправедливости не будет», – говорил Каримов.

Шавкат Мирзияев, который и в этот раз с особым уважением упомянул имя Каримова, потребовал от сотрудников органов не оставлять без внимания ни одно обращение граждан.

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