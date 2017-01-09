В московской полиции опровергли информацию об изъятии ребенка у гражданки Узбекистана

Полицейские, обнаружившие в московском районе Кунцево гражданку Узбекистана без документов с больной годовалой дочерью, не забрали ребенка, а доставили его в инфекционную больницу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУМВД по Москве.

Ранее сообщалось, что в конце декабря прошлого года полицейские изъяли у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой годовалую дочь, после того, как женщина обратилась в одно из столичных ОВД с заявлением о краже у нее документов.

По данным главка столичной полиции, 26 декабря полицейские ОМВД России по району Кунцево, в одном из домов на ул. академика Павлова, была выявлена и доставлена в отдел полиции гражданка Узбекистана, которая с 2015 года проживает в РФ без регистрации. Кроме того, в квартире вместе с ней находился ребенок в возрасте около года. Документов, удостоверяющих личность и родство, женщина не предъявила, сказав, что передала их знакомому.

«Сотрудники вызвали скорую помощь ребенку, так как на протяжении нескольких дней, со слов матери, он болеет, и держится высокая температура. Прибывшим нарядом скорой помощи ребенок был госпитализирован в первую городскую инфекционную больницу», – пояснили в главке, добавив, что на женщину был составлен административный материал и направлен для рассмотрения в суд.

В Москве уроженка Андижана живет уже два года. Приехала сюда вместе с мужем. Год назад сразу после рождения дочери супруга Мамасаидовой депортировали. Оставшись с ребенком на руках, продолжала работать в разных местах. В последнее время устроилась сиделкой.