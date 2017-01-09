Погиб один человек при обрушении дома на юге Казахстана

В Шымкенте вчера рано утром в результате взрыва газа обрушился двухэтажный частный жилой дом барачного типа. Как сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода») со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Южно-Казахстанской области, из-под завалов извлекли живыми четверых, один человек погиб. Трое пострадавших госпитализированы.

Местные власти предварительно сообщают, что произошел взрыв газо-воздушной смеси, из-за чего дом полностью обрушился.