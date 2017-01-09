В Бишкеке избили адвоката оппозиционных политиков Данияра Маманова

Неизвестные избили в Бишкеке адвоката Данияра Маманова, защищающего интересы подсудимых оппозиционных политиков Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщил сам адвокат. В настоящее время адвокат находится в больнице.

Как рассказали «Азаттыку» в Комитете защиты политзаключенных, нападение произошло еще 28 декабря. Во время новогоднего корпоратива неизвестные молодые люди вызвали адвоката на улицу, где его поджидали еще несколько человек.

«Данияра Маманова избили битой, ему сломали ногу в двух местах. Милиция никаких мер не предпринимает. Администрация ресторана просто отказала правоохранительным органам предоставлять записи камер видеонаблюдения», – говорит Азаттыку член этой общественной организации Улукбек Маматаев.

О мотивах нападения Данияр Маманов комментировать отказался. В Комитете защиты политзаключенных полагают, что адвоката могли избить в связи со служебной деятельностью.

В МВД Кыргызстана говорят, что информация о нападении проверяется.

Первомайский районный суд Бишкека рассматривает в закрытом режиме дело группы оппозиционных политиков, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти. Сторонники оппозиционных политиков заявляют, что дело политически мотивировано, и требуют проведения открытого судебного расследования дела.

Следующее заседание суда назначено на 12 января.