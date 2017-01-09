В Иерусалиме грузовик врезался в толпу прохожих

Неизвестный на грузовике протаранил прохожих в районе Старого города в Иерусалиме.

Reuters cообщает о четырех погибших (три женщины и один мужчина) и 15 пострадавших.



Водитель убит.

Полиция назвала инцидент терактом.

По сообщению The Jerusalem Post, грузовик наехал на людей после того, как они вышли из автобуса. Перед столкновением водитель прибавил скорость. В толпе были военнослужащие израильской армии. Они и застрелили водителя.

19 декабря 2016 года в Берлине грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине недалеко от мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Полиция квалифицировала инцидент как теракт. Погибли 12 человек, в том числе иностранные туристы, ранены 48.

14 июля 2016 года во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце в результате террористической атаки были убиты 86 человек. Тогда грузовик врезался в толпу людей на Английской набережной во время праздничного салюта в честь национального праздника.