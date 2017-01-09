Самвелу Бабаяну могут разрешить совмещать две должности в узбекском футболе

Как сообщают источники «Озодлика» в Ташкенте, президент Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) Мираброр Усманов разрешил главному тренеру национальной футбольной сборной Самвелу Бабаяну официально стать главным тренером футбольного клуба «Пахтакор».

Если Самвел Бабаян останется верен своему плану, то в скором будущем в СМИ может появиться официальное сообщение о его назначении главным тренером футбольного клуба «Пахтакор».

Президент Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) Мираброр Усманов, который встретился 6 января с Самвелом Бабаяном, разрешил ему одновременно совмещать две должности.

По словам одного из источников «Озодлика», во время встречи Самвел Бабаян пожаловался Мираброру Усманову на то, что между играми сборной долгое время остается без тренерской практики, что мешает ему проводить селекционные работы для сборной команды.

– Кроме того, Бабаян сказал Усманову следующее: «Я считаю, что резкое снижение результатов «Пахтакора» в Высшей лиге также негативно отразилось на сборной команде. Поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы вы позволили мне тренеровать не только сборную, но и «Пахтакор», – говорит источник «Озодлика».

Как говорит источник «Озодлика», приближенный к футбольному клубу «Пахтакор», после встречи с главой ФФУ, Самвел Бабаян в срочном порядке провел собрание в «Пахтакоре», в ходе которого сообщил о своем возможном скором возвращении в клуб.

– На собрании, в котором участвовали сотрудники клуба, академии и тренеры, Бабаян сказал, что может начать работу в клубе в качестве главного тренера, и что получил на то разрешение у самого Мираброра Зуфаровича, – говорит наш источник.

Также он добавил, что во время своего выступления на собрании Самвел Бабаян сообщил о том, что отныне футбольный клуб «Пахтакор» полностью будет финансировать хокимият (мэрия) города Ташкента, и что теперь частные спонсоры (имеет ввиду крупного предпринимателя Батыра Рахимова – Ред.) не смогут выделять деньги на расходы клуба.

– «Поэтому финансовое обеспечение клуба может ухудшиться еще больше. В данном случае у нас нет иного выхода, кроме продажи своих футболистов другим клубам, чтобы самим хоть как-то выжить», сказал на собрании Самвел Вячеславович. По-моему, Бабаян продаст хорезмских полузащитников «Пахтакора» Джалолиддина Машарипова и Джамшида Искандарова другим клубам, – говорит источник.

Как говорят источники «Озодлика», в ближайшие дни может появиться официальное сообщение о снятии с должности нынешнего главного тренера «Пахтакора» Григория Колосовского и назначении на его должность главного тренера сборной по футболу Самвела Бабаяна.

Это значит, что в скором времени Самвел Бабаян может одновременно совмещать две должности в узбекском футболе.

46-летний Самвел Бабаян известен среди узбекистанских болельщиков, как футбольный администратор и главный тренер.

Свою профессиональную деятельность он начал в 1993 году в должности администратора футбольной команды «Политотдел» из Ташкентской области.

Затем в той же должности он проработал в наманганском «Навбахоре» и ташкентском «Пахтакоре».

С 2002-2015 годы Самвел Бабаян работал вице-президентом и главным менеджером (тренером) в футбольном клубе «Пахтакор».

С 2015 года и по сей день Бабаян работает главным тренером Национальной сборной Узбекистана по футболу.

В 2015 году он также успел поработать с Олимпийской сборной Узбекистана по футболу.

Самая известная и лидирующая футбольная команда Узбекистана «Пахтакор» была основана в 1956 году.

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