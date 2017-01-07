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Новости

В Турции арестовали выходцев из Чечни, пытавшихся примкнуть к «ИГ»

Сотрудник турцецкой полиции. Архивное фото.

Сотрудник турцецкой полиции. Архивное фото.

В городе Тартус на юге Турции арестованы четверо выходцев из Чечни, подозреваемых в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» в Сирии.

Как сообщает агентство Anadolu, задержанные планировали попасть в Сирию через приграничную турецкую провинцию Хатай по фальшивым документам. Арестованные подделали удостоверения личности, которые в Турции выдают сирийским беженцам.

По данным российских властей в рядах радикальных исламистов на Ближнем Востоке воюют не менее двух тысяч выходцев из России и стран СНГ, многие из них – с Северного Кавказа.

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