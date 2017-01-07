В докладе спецслужб США о российских кибератаках упоминаются RT и Sputnik

Значительная часть опубликованного в пятницу доклада спецслужб США о российском вмешательстве в выборы американского президента посвящена телеканалу Russia Today и агентству Sputnik.

Как отмечается в документе, подконтрольные Кремлю СМИ и сеть так называемых «троллей» в интернете способствовали российской кампании по влиянию на выборы. Доклад приводит цитаты из блогов и публичных заявлений главного редактора Russia Today и Sputnik Маргариты Симоньян, свидетельствующих о связях этих СМИ с правительством России.

Доклад американских спецслужб, открытая версия которого была обнародована6 января, обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин.

В докладе подчеркивается, что действия Москвы были направлены на помощь избранному президенту США Дональду Трампу и дискредитацию его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергли.