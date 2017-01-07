Разведка США: Путин распорядился провести хакерские атаки, чтобы помочь Трампу

Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки, чтобы повлиять на предвыборную кампанию в США и помочь избранному президенту США Дональду Трампу.

В обнародованный 6 января несекретном докладе Директора разведсообщества США отмечается, что усилия Москвы были направлены на оказание помощи республиканцу Трампу путем дискредитации его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В 25-страничном докладе, в частности, подчёркивается, что Путин распорядился провести в 2016 году кампанию с целью повлиять на исход президентских выборов в США. «Целью России был подрыв доверия общества к демократическому процессу в США, очернение Клинтон и нанесение ущерба ее избирательным возможностям как потенциальному будущему президенту».

«По нашим оценкам, Путин и российское правительство отдали явное предпочтение Трампу. Мы относимся к этим оценкам с высокой долей уверенности», отмечается в докладе.

Обнародование доклада произошло вскоре после встречи избранного президента США Дональда Трампа с главами спецслужб, на которой ему и был представлен доклад с итогами расследования.

В последовавшем заявлении Трамп сказал, что результаты президентских выборов в США в 2016 году не стали следствием воздействия со стороны иностранных хакеров.

Агентство Reuters в связи с этим, отмечает, что главная цель заявления Трампа по итогам разговора с главами разведок – рассеять любые сомнения относительно его уверенной победы на президентских выборах без какого-либо влияние извне. Трамп признал, что Россия, Китай и другие страны, группы и отдельные личности пытались атаковать американские институты, включая Национальный комитет Демократической партии. Однако, по словам Трампа, от таких попыток не было «никакого эффекта».

Россия отвергает утверждения, что была заинтересована в нападениях хакеров на участников президентской кампании с целью повлиять на ее исход.