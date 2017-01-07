Apple и Google удалили приложение LinkedIn в России

Корпорации Apple и Google заблокировали доступ к приложению социальной сети LinkedIn в своих онлайн-магазинах для мобильных устройств по требованию российских властей.

Компания Apple получила запрос на блокировку приложения в России месяц назад. Как пишет газета The New York Times, технологические гиганты не смогут полностью ограничить доступ к социальной сети, однако решение о блокировке свидетельствует о давлении российских властей на международные корпорации.

LinkedIn – социальная сеть для поиска работы и установления деловых контактов. В ноябре прошлого года Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к LinkedIn из-за нарушения закона, согласно которому персональные данные граждан России не могут находиться за границей.