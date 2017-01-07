В Германии живут более 50 исламистов, которых не могут депортировать

В Германии живут более 50 потенциально опасных исламистов, которым отказано в статусе беженцев. Как сообщает еженедельник Der Spiegel, эти люди подлежат депортации, но по-прежнему остаются на территории страны.

Германские власти испытывают трудности при высылке мигрантов из-за отсутствия у них действительных документов. Нередко страны происхождения просителей убежища отказываются принимать своих граждан обратно.

19 декабря в центре Берлина грузовик, которым управлял связанный с исламистами беженец из Туниса,въехал в толпу. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Нападавший долгое время находился под наблюдением германских спецслужб, но не был арестован или депортирован.