Власти Турции уволили еще 6 тысяч госслужащих

Власти Турции уволили более 6 тысяч работников бюджетной сферы из-за связей с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, подозреваемым в организации вооруженного переворота.

Cреди уволенных более двух с половиной тысяч офицеров полиции и почти две тысячи чиновников министерства юстиции. От должности также отстранили около тысячи врачей и более шестисот ученых.

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля прошлого года. В рамках расследования Анкара задержала и отстранила от должности десятки тысяч граждан. В стране было введено чрезвычайное положение, которое продлили 3 января.

На этой неделе суд в Турции приговорил к пожизненному заключению двух военнослужащих по обвинению в причастности к подготовке путча.