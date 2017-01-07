«Босс узбекской мафии» назначен зампредом Национального Олимпийского комитета Узбекистана

Салим Абдувалиев, названный в дипломатических переписках посла США в Узбекистане в 2007 году, как «босс узбекской мафии», назначен заместителем председателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Эта очередная часть кадровых изменений, осуществляемых президентом Шавкатом Мирзияевым, была обнародована общественности 6 января.

Новый руководящий состав спортивной организации

О кадровых изменениях в руководстве Национального Олимпийского комитета сообщили 6 января местные СМИ в Узбекистане. На должность председателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана, которым до нынешнего времени руководил Мираброр Усманов, избран глава правления НХК «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов.

Сообщается, что назначенный почетным президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана Мираброр Усманов сохранил за собой должность президента Федерации футбола Узбекистана.

Алишер Султанов, который в августе 2015 года был назначен главой «Узбекнефтегаза», в 2013 году руководил каршинским футбольным клубом «Насаф».

Известный в Узбекистане предприниматель Салим Абдувалиев назначен заместителем нового председателя Национального Олимпийского комитета Султанова.

«Бойвачча» получил еще одну официальную должность

В опубликованных в 2011 году сайтом Wikileaks дипломатических переписках Джона Пурнелла, работавшего послом США в Ташкенте с 2004-го по 2007 год, американских дипломат описывал Салима Абдувалиева, как одного из «боссов криминального мира» Узбекистана. В отправленных из Ташкента в Вашингтон переписках Пурнелла сообщалось о близких связях Абдувалиева с высокопоставленными лицами в узбекском правительстве, в частности, о его посредничестве при продаже должностей и правительственных контрактов. До сегодняшнего дня ни правительство Узбекистана, ни сам Салим Абдувалиев, известный среди узбекистанцев, как «Салим-Бойвачча» или «Салимбай», не давали никаких официальных комментариев относительно данной информации, обнародованной сайтом WikiLeaks.

В 2008 году ныне покойный президент Узбекистана Ислам Каримов вручил Салиму Абдувалиеву официальную награду за заслуги в развитии спорта.

Отметим, что с 1997 года Салим Абдувалиев является также президентом Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана.

По некоторым данным, в течение нескольких лет Абдувалиев спонсирует национальную сборную Узбекистана на Олимпийских играх.

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