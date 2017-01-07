Дело Умарали-2: полиция в Москве отобрала и не отдает ребенка мигрантке из Узбекистана, у которой украли документы

В Москве полиция и службы опеки отобрали у мигрантки из Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой дочь, посчитав ребенка беспризорным. Уже более 10 дней девочка одна находится в инфекционном отделении 1-ой Городской больницы, а мать полицейские арестовали за отсутствие документов и не отдают ей ребенка.

В октябре 2015 года Таджикистан был потрясен историей пятимесячного Умарали Назарова. Ребенка таджикских мигрантов полицейские в Санкт-Петербурге отобрали у родителей на основании того, что у тех не было документов на проживание в России. Мальчика поместили в детскую больницу, где он через несколько дней неожиданно умер, хотя ничем раньше не болел. Ответственных за смерть ребенка так и не нашли, вместо этого мать Умарали депортировали из России, разлучив ее с отцом ребенка.

Год спустя аналогичная история может произойти в Москве. Полиция и службы опеки отобрали у мигрантки из Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой малолетнюю дочь, посчитав ребенка беспризорным.

По версии Нилуфар, события развивались так. Она приехала в Москву в 2014 году. Получила временную регистрацию и устроилась работать уборщицей в торговую сеть «Ашан». Она была официально зарегистрировала и имела на руках все документы, которые по закону необходимы для проживания в РФ.

23 декабря в ее съемную квартиру ворвались неизвестные и вынесли из дома все, что можно было унести. В том числе – документы женщины и ее годовалой дочери.

«23 числа произошла кража документов, – рассказывает Нилуфар Мамасаидова. – Я обратилась в отдел полиции района Кунцево. Но, когда хотела написать заявление, у меня попросили документы. На тот момент не было ни своих документов, ни документов о рождении ребенка – их украли. После этого полицейские мне начали задавать вопросы, мой ли это ребенок? Якобы ребенок на меня не похож».

После обращения в полицию 25 декабря в квартиру Нилуфар пришли следователи. Но вместо того, чтобы возбудить дело по факту кражи, полиция изъяла у женщины ребенка – под предлогом, что у матери не оказалось документов на девочку.

Уже в полицейском отделении района Кунцево на помощь полицейским пришли врачи Скорой помощи. Они якобы нашли у девочки высокую температуру, хотя, как утверждает мать, ребенок на тот момент был абсолютно здоров. Девочку изъяли и поместили в 1-ю городскую инфекционную больницу, где она находится уже более 10 суток в полном одиночестве.

«Малышка мучается одна в палате инфекционного отделения. Со слов врачей, только начала нормально кушать и спать. В любом случае, это сильнейшая психологическая травма для девочки», –​ утверждает адвокат Мамасаидовой, правозащитник Бахром Исмаилов.

Саму Нилуфар из-за отсутствия документов на трое суток отправили в камеру временного содержания. Исмаилов говорит, что у матери на нервной почве и после нескольких дней пребывания в холодной камере началось воспаление легких.

По словам Исмаилова, официальный статус пребывания в России пока не помогает женщине вернуть дочь, которую в полиции изъяли на основании обычного акта о беспризорности.

«Мы говорим фактически о подложных документах, о фальсификации, потому что ребенок не был беспризорным, – заявил в интервью Настоящему Времени Бахром Исмаилов. – Он находился при матери, а мать приехала с ним в отделение полиции. Но нам был продемонстрирован акт о беспризорности, подписанный начальником УВД района Кунцево».

К делу подключилось посольство Узбекистана в Москве. Его сотрудники в течение нескольких суток установили личность женщины и оформили ей временные документы. Уже в четверг 5 января Нилуфар получила на руки справку в связи с утратой паспорта и для получения сертификата на выезд из России на родину.

С этой справкой Нилуфар и ее адвокат тут же отправились в больницу, где находится ребенок.

​Но врачи выдать дочь мигрантке отказались, объяснив это тем, что справка не подтверждает родство девочки с Мамасаидовой. Не удалось пока добиться правды и в одном из московских родильных домов, где год назад девочка появилась на свет. Там заявили, что архивные документы выдаются только по распоряжению главного врача, который в настоящее время находится на новогодних каникулах.

Адвокат Мамасаидовой совместно с сотрудниками посольства Узбекистана в Москве в пятницу провел встречу с представителями прокуроратуры района Кунцево. По ее итогам договоренности о возвращении ребенка матери достичь не удалось.

Однако у матери приняли заявление, в котором она просит провести служебную проверку сотрудников ОВД района Кунцево, отменить составленный ими «Акт о выявлении беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего» и предписать главврачу больницы №1 вернуть ребенка его родителям.

Вот что сообщил адвокат Мамасаидовой, правозащитник Бахром Исмаилов в интервью корреспонденту Настоящего Времени:

В полицейском участке Кунцево отказались отвечать на вопросы журналистов о деле Мамасаидовой.

Настоящее Время следит за развитием ситуации.

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