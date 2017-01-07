Памелу Спратлен могут отозвать из Узбекистана в день инаугурации Трампа

Согласно указу переходной команды избранного президента Дональда Трампа, послы США в зарубежных странах, назначенные администрацией Барака Обамы, обязаны покинуть свои посты в день инаугурации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам дипломатов, знакомых с текстом указа, документ не допускает исключений. Ранее, вступающие в должность президенты позволяли отдельным послам, в частности, тем, у кого были дети школьного возраста, оставаться на своих постах на дополнительные несколько недель или месяцев.

Послы, многие из которых номинированы благодаря связям с президентом, почти всегда покидают свои посты по окончании президентского срока. The New York Times предполагает, что послы, которые являются карьерными дипломатами, сохранят свои посты.

Посол Памела Спратлен была выдвинута президентом Бараком Обамой 28 июля 2014 года, и утверждена Сенатом 20 ноября 2014 года. Она была приведена к присяге в качестве посла США в Узбекистане 18 декабря 2014 года. Инаугурация 45-го президента США начнется 20 января, передает Podrobno.uz.

Будучи кадровым сотрудником дипломатической службы, Спратлен имеет стаж более 20 лет на различных руководящих должностях, включая ее самое последнее назначение в качестве посла США в Кыргызской Республике. До службы в качестве посла в Кыргызской Республике, она была заместителем главы миссии в посольстве США в Астане в Казахстане.