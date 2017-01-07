В Казахстане осуждены семеро по обвинению в терроризме

В Актобе осудили семерых человек, включая двоих несовершеннолетних на момент совершения преступления студентов колледжа, по обвинению в терроризме. Они признаны виновными в создании и участии в террористической группе, пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни и приговорены к тюрьме от шести до девяти лет, передает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

В материалах следствия утверждается, что группа из семи человек планировала «джихад» против представителей спецслужб в Актобе, а затем теракты в ночных клубах и торговых центрах в России. В сообщении Актюбинского областного суда говорится, что лидером группировки был местный житель Сагыныш Кудайбергенов, который обязался 19 августа перед своими сообщниками «принести из дому два охотничьих ружья 16-го калибра, чтобы произвести нападения на полицейских». Далее утверждается, что 21 августа прошлого года Кудайбергенов собрал членов группы во дворе школы № 13 Актобе и принял новых членов.

Получить комментарии от самих осужденных или их адвокатов «Азаттыку» не предоставилось возможным.

Сагынышу Кудайбергенову и Куанышу Есенгулову назначено девять лет лишения свободы. Суд постановил конфисковать имущество Куаныша Есенгулова. Елеман Балтабаев и Нурхан Сейткали осуждены на восемь лет. Абильхаир Жалгас, Нуржан Сабитов и Диас Бисенгали осуждены на шесть лет тюрьмы. Совершеннолетия Нурхан Сейткали и Абильхаир Жалгас достигли, пока сидели под арестом во время следствия. Суд постановил конфисковать имущество Диаса Бисенгали.