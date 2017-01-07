К 23 годам тюрьмы таджикского правозащитника добавили еще три года

Суд в Таджикистане продлил тюремный срок известному в стране адвокату-правозащитнику. В октябре городской суд Душанбе признал Бузургмехра Ёрова виновным в призывах к свержению власти и провоцировании общественных беспорядков. Его приговорили тогда к 23 годам тюрьмы. Сегодня суд продлил ему тюремный срок до 26 лет. Ёров отверг предъявленные ему обвинения и назвал суд политически мотивированным.

Бузургмехр Ёров был адвокатом 13 активистов и лидеров Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), запрещенной в Таджикистане в 2015 году в качестве террористической организации. Десятки членов этой партии были подвергнуты аресту.

Ёров – один из по меньшей мере пяти правозащитников, признанных в мире преследуемыми за их профессиональную деятельность. Базирующаяся в США организация Human Rights Watch и ряд других правозащитных организаций призвали к их незамедлительному освобождению без предварительных условий.