В Ираке войска заняли господствующие высоты над Мосулом

Иракская армия вытеснила отряды террористической группировки «Исламское государство» из стратегически важного района Мосула. В результате ночной операции войска захватили холмистый квартал Мутана, обеспечив себе контроль над высотами, с которых открывается панорама города.

Мосул остается последним крупным оплотом «Исламского государства» в Ираке.

С конца октября армия, курдские вооруженные формирования ПешмергА, арабские суннитские племена и шиитские ополченцы при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции заняли две трети восточной части Мосула.

Представитель иракского управления по борьбе с терроризмом заявил агентству Reuters, что иракские военные впервые использовали приборы ночного видения, чтобы атаковать в темное время суток.