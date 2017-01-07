Трамп: противники раздувают тему российских кибератак в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что большой шум, поднятый вокруг кибератак российских хакеров против американских компьютерных сетей во время президентской кампании, представляет собой «политическую охоту на ведьм». Ее ведут, по словам Дональда Трампа, его политические противники, пребывающие в растерянности в результате его победы на президентских выборах 2016 года.

В интервью газете The New York Times, появившемся в пятницу за несколько часов до встречи Трампа с руководителями американских разведслужб, избранный президент посетовал на чрезмерное внимание, которое, по его мнению, уделяется российским кибератакам в США. Подобного уровня публичного внимания не вызывали, например, действия китайских хакеров, взламывавших американские компьютерные сети, говорит Дональд Трамп: «Почему никто не говорит об этом? Это политическая охота на ведьм».

При этом Трамп подчеркнул, что он не хочет, чтобы США были объектом кибератак: «Они взламывали сети Белого дома, Конгресса. Мы стали мировой столицей хакерства».

Дональд Трамп заявил, что он с нетерпением ожидает встречи с руководителями американской разведки, на которой ему должны быть представлены данные о российских кибератаках в США.