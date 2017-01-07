Сообщается об увольнении с занимаемой должности первого зампреда главы СНБ

51-летний генерал-лейтенант Шухрат Гулямов, до нынешнего времени работавший первым заместителем председателя одной из самых влиятельных структур Узбекистана – Службы национальной безопасности (СНБ) – понижен в должности. Он переведен на службу в Управление СНБ по Сурхандарьинской области, откуда несколько лет назад был переведен в центральный аппарат спецслужб. Как утверждают независимые друг от друга источники «Озодлика», после смерти первого президента республики Ислама Каримова Шухрат Гулямов оказался в списке нежелательных чиновников.

Пока нет официальной информации об этих кадровых изменениях в управленческом аппарате Службы национальной безопасности (СНБ), которая долгие годы считается одной из самых закрытых структур в Узбекистане.

Согласно информации, предоставленной несколькими источниками «Озодлика», Шухрат Гулямов после официального объявления 2 сентября 2016 года о кончине первого президента Узбекистана Ислама Каримова отправил некоторых членов своей семьи на постоянное проживание в США.

По словам проживающего в настоящее время в США источника «Озодлика», который близко знаком с семьей Гулямова, эта семья не намерена больше связывать свое будущее с Узбекистаном:

– Сейчас дом Гулямова, который расположен в столичном массиве имени Луначарского, пустует. Шухрат отправил всю свою семью, жену и даже внука в США, – говорит источник нашего радио, приближенный к семье Шухрата Гулямова.

По словам этого собеседника, между Гулямовым и его сватом – еще одним генералом СНБ – произошел конфликт, который закончился прекращением всяких отношений.

Также этот источник говорит, что враждебные отношения Шухрата Гулямова с Шавкатом Мирзияевым – нынешним президентом Узбекистана – являются основной причиной его понижения по служебной лестнице.

В распоряжении редакции «Озодлика» имеются документы, подтверждающие то, что первый заместитель председателя СНБ Шухрат Гулямов представлял Узбекистан на встречах, которые проводились за рубежом относительно вопросов безопасности и борьбы против терроризма. После завершения в сентябре 2015 года заседания спецслужб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте с журналистами в качестве главного ответственного по борьбе с терроризмом с узбекской стороны встречался именно генерал Гулямов.

Как уверены источники «Озодлика», до смерти Ислама Каримова Шухрат Гулямов являлся одним из малочисленных влиятельных чиновников, имевших беспрепятственный доступ в кабинет и резиденцию президента.

​Генерал СНБ Шухрат Гулямов начал свою служебную деятельность в Управлении СНБ по Сурхандарьинской области. Гулямов, который как и председатель СНБ Рустам Иноятов является востоковедом по образованию, считался ведущим специалистом по Афганистану и Таджикистану не только в своей структуре, но и в Совете безопасности Узбекистана.

По некоторым данным, Шухрат Гулямов попал в поле зрение Ислама Каримова после кровавого подавления мятежа в Андижане.

В 2007 году Каримов присвоил Гулямову звание «Герой Узбекистана».

Сообщается, что после внутренней вражды между двумя генералами СНБ – Хаётом Шарифходжаевым и Шухратом Гулямовым, которая длилась в период с 2006-го по 2013 год и закончилась победой второго, авторитет Гулямова значительно повысился в глазах президента Каримова. Как считают источники «Озодлика», возросшему при Каримове авторитету Гулямова мог прийти конец после смерти первого президента Узбекистана и с началом кадровых изменений в структурах власти.

Между тем, 53-летний старший брат генерала Шухрата Гулямова, Бахтияр Гулямов, который с 2013 года является чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в США, остается при своей должности.

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