Ожидаемо, что посол Спратлен продолжит свою службу в Узбекистане, – посольство США

Посол США в Узбекистане Памела Спратлен возможно продолжит свою службу в качестве посла. Так как Спратлен является карьерным дипломатом, а не политическим назначенцем, отметили в посольстве США в Ташкенте, передает информагентство CA-News.



«Мы вполне ожидаем, что посол Спратлен будет продолжать свою службу в качестве посла США в Узбекистане. Посол Спратлен является карьерным дипломатом, а не политическим назначенцем, что освобождает ее от текущих требований для политических назначенцев уходить в отставку до инаугурации президента 20 января», – говорится в комментарии посольства США для CA-News.



Напомним, что ранее, издание The New York Times сообщило, что послы США должны будут покинуть свои посты до 20 января.



«Этот приказ затронет только политически назначенных послов, но не кадровых послов-дипломатов. Эта политика является стандартной при смене правительства Соединенных Штатов», – говорится в сообщении издания.



Политически назначенные послы не являются членами кадровой внешней дипломатической службы Соединенных Штатов. Данная категория послов составляет около одной трети всех послов США по всему миру. Остальные две трети послов являются членами кадровой внешней дипломатической службы Соединенных Штатов.