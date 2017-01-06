Согдийский салафит угодил за решетку на 5,5 лет

В Согде местный житель Абдулло Мухиддинов признан виновным в членстве запрещенной в стране организации «Салафия» и осужден к 5,5 годам лишения свободы. Его приятель Абдулатиф Хидоятов отправлен за решетку на 8 месяцев за недонесение в соответствующие органы о чуждых религиозных взглядах Абдулло.

В ходе судебного процесса основной фигурант признался, что перенял чуждые исламу особенности в мечетях России, когда находился там в трудовой миграции с 2012 по 2014 годы и подражал мигрантам – выходцам с Кавказа. В течение двух лет после возвращения из трудовой миграции на родину он молился по всем канонам салафизма.

В суде Бободжон Гафуровского сообщили, что вина жителя джамоата Исфисор Абдулло Мухиддинова была полностью доказана. Судья Джалолиддин Азизи, который председательствовал на данном процессе, сказал, что Мухиддинов не только совершал молитвы чуждым способом, но и распространял идеи «Салафия» среди односельчан.

По словам судьи, Мухиддинов работал в одном из мебельных цехов и призывал коллег читать намаз по салафитским правилам. Он также отметил, что подсудимый полностью признал свою вину, но сказал, что не совершал никаких экстремистских либо деструктивных действий.

Абдулло вместе со своим приятелем Абдулатифом были задержаны правоохранительными органами осенью 2016 года, а приговор был вынесен в конце декабря.