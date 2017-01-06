В Сенате США прошли слушания о российских кибератаках

Представители разведывательного сообщества подтвердили на слушаниях, что с высокой степенью уверенности можно утверждать, что Россия причастна к взлому серверов Демократической партии США и электронной переписки Джона Подесты – советника Хиллари Клинтон.

Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн отметил, что данные американских спецслужб о причастности России к кибератакам не ставят под вопрос результаты президентских выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер-младший анонсировал выход открытого доклада о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс – в дополнение к докладу, который получит президент. В документе не будут присутствовать данные, представляющие государственную тайну, но будут описаны мотивы кибератак против США. По словам Клэппера, хакерские атаки были санкционированы высокопоставленными официальными лицами в России. Он отказался назвать конкретные имена.

Маккейн призвал разработать меры контрпропаганды для борьбы с дезинформацией, распространяемой Россией, а также сформировать политику в области кибербезопасности и систему ответа на хакерские атаки. К «противникам», которые проводят кибератаки на США, сенатор причислил Россию, Китай и Северную Корею. Джеймс Клэппер отметил, что противостояние киберугрозам не должно идти в ущерб правам человека.

Глава разведки подтвердил, что с помощью кибератак Москва пыталась повлиять не только на выборы, но и нарушить сотрудничество между США и Европой. По его словам, сотрудничество в рамках НАТО по противостоянию российским киберугрозам пока нельзя назвать убедительным.