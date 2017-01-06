Кыргызстанца подвергли пыткам в Таджикистане, требуя выкуп

Гражданин Кыргызстана Акжол Калбаев подвергся пыткам в Таджикистане. Эту информацию подтвердили в Посольстве КР в Таджикистане.

Согласно информации, бывший деловой партнер, владелец фирмы «Таджирон» Набижон Набиев пригласил Калбаева в город Худжанд. Калбаев, ни о чем не подозревая, отправился в Таджикистан, где по приезду его связали, избивали и пытали, требуя от родных выкуп в размере 23 тысячи долларов.

Родственники Калбаева обратились в кыргызское посольство в Душанбе. После вмешательства правоохранительных органов Таджикистана находящийся в плену Калбаев 30 декабря 2016 года был освобожден и доставлен в Ош. Сейчас он находится в больнице.

Сообщается, Набижон Набиев и его сын, которые пытали и удерживали кыргызстанца, задержаны. По этому факту возбуждено уголовное дело.