Похоронит ли Владимир Владимирович Владимира Ильича в 2017 году

Даже для такого любителя эпатажа, как Владимир Жириновский, это было вызывающе: получив из рук Путина орден «За заслуги перед отечеством», политик, воздев руки, продекламировал в Екатерининском зале Кремля: «Боже, царя храни! Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам, Царь православный! Боже, Царя храни!»

Реакции Путина на записи не видно. Церемония награждения проходила 22 сентября, через четыре дня после того, как «Единая Россия»​ добилась лучшего в своей истории результата на думских выборах. Контроль над парламентом позволит партии изменять конституцию. Например, она сможет снять любые временные ограничения президентских полномочий и позволить Путину пожизненно оставаться у власти.

Трудно сказать, был ли имперский гимн экспромтом Жириновского или такого выступления пожелал Кремль, однако он хорошо сочетается с образом русского царя, который Путин старательно выстраивает уже 17 лет. Усилия по его созданию видны и в стратегии, и в деталях – от роскошных кремлевских интерьеров и летней резиденции в Сочи до неожиданных указов и отставок или многочасовых прямых линий. Путин хочет выглядеть единственной надеждой россиян, выгодно отличаясь от малодушных олигархов и безразличных бюрократов.

Во внешней политике Путину тоже свойственна почти царская самоуверенность, особенно во время третьего срока. Захват Крыма был подан как восстановление исторической справедливости и возвращение завоеваний Екатерины II. Западным лидерам брошен вызов: Россия усиливает свое влияние как в Европе, так и за ее пределами.

Гигантский чемодан на Красной площади. Москва, 28 ноября 2013 года.

Однако в образе Путина-царя есть изъян, который трудно скрыть, – у самых стен Кремля на Красной площади стоит мавзолей с забальзамированным телом Ленина. Это не позволяет обозначить прямую преемственность от царей к Путину. Российский президент родился в советскую эпоху в городе, носившем имя Ленина, и 16 лет прослужил в КГБ. Во время парада 9 мая несовместимость образов Ленина и Путина-царя особенно бросается в глаза: мавзолей прячут за декорациями, а президент обращается с торжественной речью о центральном событии советской истории – победе над фашизмом.

Создавая новую Россию, Путин много заимствует как из царистской, так и из советской эпохи. Его часто критикуют за возвращение к советским – и даже сталинским – методам ради укрепления власти. Однако он больше сделал для того, чтобы связать свой образ с долгой эпохой российской монархии, чем с относительно коротким и крайне пестрым советским экспериментом. К тому же, 70 суровых лет советской власти начались с восстания, а Путин считает восстание главной угрозой своему режиму.

«Уже много лет складывается идея о том, что моделью для подражания следует сделать не советское время, а царскую Россию, – считает Марк Галеотти, ведущий политический аналитик Института международных отношений в Праге. – Я не могу не спросить себя: если Путин называл развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, то не скажет ли он когда-нибудь то же самое и о 1917-м?»

Призывы захоронить тело Ленина звучат не так редко, и известный своим прагматизмом Путин, вполне вероятно, уже давно рассматривает такую возможность. Сотая годовщина Октябрьской революции представляется вполне логичным поводом. Как минимум, это будет сигнал обществу: революции – зло. Путин уже критиковал Ленина за то, что тот заложил «атомную бомбу под здание, которое называется Россией», и осудил репрессии большевистского правительства.

Некоторые его сторонники идут еще дальше. Бывший крымский прокурор, а теперь депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Ленина, Гитлера и Мао Цзедуна «извергами ХХ столетия». А Жириновский предлагал переименовать Ленинский проспект в Москве в честь Ивана Грозного.

Выступая 1 декабря с посланием Федеральному собранию, Путин отметил, что результат у все переворотов один – «человеческие трагедии и жертвы, упадок и разорение», – и призвал не спекулировать «на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России» в результате революции и не пытать ее повторить.

Собор Василия Блаженного и мавзолей Ленина на Красной площади. Москва.

Страх Путина перед революцией отчасти вызван тем, что за последние 13 лет в результате народных восстаний были сброшены правительства в трех бывших советских республиках – Грузии, Кыргызстане и в Украине. Российские власти считают, что за сменой власти стояли Соединенные Штаты.

По мнению аналитиков, Путин был крайне встревожен уличными протестами в Москве в декабре 2011 года, вызванными его решением снова баллотироваться на президентский пост, а также многочисленными данными о фальсификациях на прошедших накануне парламентских выборах. Путин переждал протесты и, вернувшись в Кремле в мае 2012-го уже на шестилетний срок, предпринял решительные шаги для их дезорганизации и расправы над несогласными.

Путин готовится к следующим президентским выборам, которые должны пройти в мае 2018 года. Ожидается, что он примет в них участие и победит. Но его дальнейшее будущее после принятия присяги остается туманным. Конституция запрещает ему баллотироваться на третий срок в 2024 году, когда ему исполнится 71.

Захоронение тела Ленина за несколько месяцев до выборов вдохнуло бы энергию в жестко контролируемый политический процесс. К тому же этот шаг подчеркнет историческую роль Путина как правителя, который порвал с советским прошлым.

С практической точки зрения, это подготовило бы почву для внесения изменений в Конституцию или менее официальных шагов, которые позволили бы ему остаться у власти после 2024 года. Если Путин предпочтет сойти с авансцены и увеличить роль институтов в политической системе России, избавление от Ленина послужит символическим толчком к этому.

В первые дни Нового года Дмитрий Смирнов, входящий в кремлевский пул корреспондент газеты «Комсомольская правда», запустил в своем твиттере опрос: «надо ли перезахоронить тело Ленина?»

Но есть и риски. Призывы к захоронению тела Ленина зазвучали сразу же после распада СССР в 1991 году. В 2013-м, согласно опросам «Левада-центра», только 25% россиян считали, что Ленин должен остаться на Красной площади. Однако в Кремле всегда боялись обидеть тех, кто ностальгирует по советскому прошлому, и не хотели злить коммунистов, которые неизменно оказываются второй по величине парламентской партией, – кроме выборов 1995 года, которые они выиграли.

Большевики боялись обнародовать место захоронения Николая II и его семьи, расстрелянных в подвале дома Ипатьева в июле 1918 года, чтобы тех не объявили мучениками и не сделали символами протеста. Аналогичным образом постсоветские руководители не хотят выносить тело Ленина из мавзолея, чтобы не дать дополнительных аргументов левым критикам Кремля.

Впрочем, как полагает Марк Галеотти, российское правительство может купировать эти угрозы, заявив, что захоронение тела Ленина является последним долгом перед человеком, сыгравшим важную роль в истории России, – неважно, положительную или отрицательную.

Представители российской власти дали понять, что Путин планирует использовать сотую годовщину Октябрьской революции для сплочения нации. Тем не менее, он может посчитать захоронение Ленина преждевременным шагом. «Ленин вызывает негативную реакцию, однако он все еще в мавзолее, и я сомневаюсь, что его скоро оттуда вынесут», – считает Анна Арутюнян, обозреватель радио «Свобода».