В Узбекистане появится независимый международный арбитраж

Кабинет Министров планирует создать в Узбекистане международный коммерческий арбитраж с привлечением иностранных судей и экспертов для решения бизнес-споров. Законопроект разработан Торгово-промышленной палатой республики и размещен для обсуждения на Едином портале интерактивных государственных услуг, передает Podrobno.uz.

В Узбекистане смогут образовываться постоянно действующие и временные арбитражные суды. Органы государственной власти и управления, как указывается в документе, не могут образовывать арбитражные суды. Арбитром может быть избрано (назначено) лицо, имеющее гражданство Республики, иностранного государства либо не имеющее гражданства, не моложе двадцати пяти лет.

Учет арбитражных судов, образуемых на территории Узбекистана, будет осуществлять Министерство юстиции республики. Информация об образовании и прекращении деятельности постоянно действующих и временных арбитражных судов, а также об арбитрах, входящих в состав постоянно действующих арбитражных судов, систематизируется министерством и публикуется в его официальном издании и сайте.

Международный арбитраж разрешает внешнеэкономические споры, возникающие между субъектами внешнеэкономической деятельности, чьи предприятия зарегистрированы на территории разных государств. Как показывает мировая практика, арбитраж может повысить инвестиционную привлекательность страны и стать независимым институтом разрешения бизнес-споров в юридическом поле.