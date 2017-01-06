США перевели из тюрьмы Гуантанамо четверых йеменцев

По сообщениях информационных агентств, четверо йеменцев, содержавшихся в тюрьме на военной базе США Гуантанамо на Кубе, 5 января прибыли в Саудовскую Аравию. Ранее Белый дом заявлял, что до ухода с поста действующего президента Барака Обамы планируется осуществить несколько переводов из этой тюрьмы. Агентства Reuters и AFP сообщили, что узники приземлились в аэропорту Эр-Рияда после освобождения.

До начала первого президентского срока Обама обещал закрыть тюрьму. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил журналистам в Вашингтоне, что до 20 января, когда Обама официально сложит полномочия, по всей вероятности, будет произведено еще несколько трансферов. Будущий президент США Дональд Трамп призывает прекратить освобождение узников Гуантанамо, общее число которых сейчас составляет сорок человек. Тюрьма получила печальную известность из-за обвинений, что содержавшиеся там подозреваемые в терроризме подвергались пыткам. Обама назвал ее «орудием вербовки» террористов.

Американская администрация приняла решение отправить йеменцев в Саудовскую Аравию, а не на родину, где идет военный конфликт и действует «Аль-Каида». Йеменцы, ранее покинувшие Гуантанамо и переданные саудовским властям, прошли реабилитационные программы по реинтеграции в общество.