США добавили сына бен Ладена в список террористов

США добавили сына основателя террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена в черный список. Как сообщили Госдепартамент и министерство финансов, Хамза бен Ладен, чей отец был убит в результате американской спецоперации в Пакистане в 2011 году, объявлен международным террористом.

В июле была обнародована аудиозапись, на которой он, как предполагается, угрожает местью США за убийство отца и обвиняет в Вашингтон в подавлении мусульман. Эксперты ранее выдвигали предположения, что Хамза бен Ладен готовится взять на себя управление «Аль-Каидой».