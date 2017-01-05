Ислам Каримов и Шавкат Мирзияев вошли в список ключевых фигур международной жизни в 2016 году

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и избранный глава государства Шавкат Мирзияев вошли в список 40 ключевых фигур международной жизни 2016 года, опубликованный одним из ведущих аналитических центров Испании – Барселонским Центром международных отношений (CIDOB). Об этом сообщает информагентство СА-News.

В составляемый ежегодно список входят наиболее отличившиеся политические и общественные деятели мира и неправительственные организации.



В рейтинг за 2016 год вошли первый президент Узбекистана Ислам Каримов и ныне действующий Шавкат Мирзияев. Составители списка отмечают, что «выдающийся государственный и политический деятель Ислам Каримов был отцом-основателем нового независимого государства и сыграл огромную роль в становлении Узбекистана после распада СССР».



Эксперты CIDOB отмечают, что премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев одержал убедительную победу на последних президентских выборах, получив более, чем 88% голосов избирателей. При Ш.Мирзияеве можно ожидать новые тенденции во внешней политике узбекистан, подчеркивают испанские обозреватели.



Из других лидеров в список попали покойный кубинский глава Фидель Кастро, а также избранный президент США Дональд Трамп.

