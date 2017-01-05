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Новости

Жертвами взрыва в сирийской провинции Латакия стали 14 человек

Архивное фото.

Архивное фото.

В результате взрыва в городе Джабла в сирийской провинции Латакия в четверг погибли 14 человек, еще свыше десяти получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс.

Заминированный автомобиль взорвался вблизи здания муниципального стадиона в центре города. Ни одна из действующих в Сирии экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Провинция Латакия находится под контролем сирийской правительственной армии, в ней расположен аэродром Хмеймим, используемый российскими Воздушно-космическими силами.

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