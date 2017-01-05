В Сенате США проходят слушания по кибератакам

– Слушания об иностранных киберугрозах США созвал председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн. В нем принимают участие директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, глава Агентства по национальной безопасности Майк Роджерс и заместитель министра обороны по делам разведки Марсел Леттр.

– Белый дом официально обвинил Россию в кибератаках. В ответ, из США были высланы 35 российских дипломатов; против ФСБ, ГРУ, трех частных компании и шести человек введены санкции.

–​ Трамп считает, что за кибератаками могут стоять «другие люди», не связанные с Россией. Он также твитнул слова основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что россияне не давали ему никакой информации, и вообще, – серверы демократов мог взломать «14-летний» подросток.

– Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл американские заявления о русских хакерах «непристойными». «Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно», – сказал он.