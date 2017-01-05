Турецкие власти: террорист, расстрелявший посетителей клуба в Стамбуле – уйгур по национальности

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак официально подтвердил, что подозреваемым в совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, предположительно, является уйгур по национальности.

Политик заявил, что террорист действовал один, однако у него могли быть сообщники в Турции, чье местоположение полиции удалось установить​. Имя подозреваемого Кайнак снова не раскрыл, но сообщил, что подозреваемый мог бежать из страны.

В среду в турецком сегменте интернета появилось видео, снятое в стамбульском районе Пендик. На нем люди на улице избивают мужчину, утверждая, что он – террорист из ночного клуба Reina, который в ночь на 1 января расстрелял посетителей, убив 39 человек.

Избитым мужчиной оказался нелегальный мигрант из Туркменистана с инициалами К.М., сообщает «Азатлык» (Туркменская редакция радио Свобода). После избиения он был задержан полицией и допрошен, после чего выяснилось, что к совершенному теракту он не имеет никакого отношения. Вероятно мужчина будет депортирован из Турции в ближайшее время.

Это уже второй выходец из стран бывшего СССР, который стал невольной жертвой обвинений в стамбульском теракте. Ранее турецкие СМИ опубликовали паспорт гражданина Кыргызстана Яхъё Машрапова (Yahya Mashrapov), сообщив, что именно он –​ предполагаемый террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле.

Машрапов пережил два допроса полиции и спецслужб в Турции и на родине в Кыргызстане и требует опровержения опубликованных недостоверных сведений.

«Я не собираюсь подавать в суд на турецкие СМИ, но требую дать опровержение информации, порочащей мою честь, –​ заявил он. – Когда я собирался вылететь из Стамбула в Кыргызстан, меня задержали сотрудники полиции Турции и допрашивали в течение часа. Проверяли мой паспорт, сфотографировали. Они установили, что я непричастен к теракту и отпустили. Однако после допроса почему-то фотография паспорта как документ подозреваемого появилась в Сети. Я очень разочарован случившимся. Как так можно голословно говорить и писать?», –​ рассказал Машрапов «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода»).

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Нападение на клуб «Рейна» в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Подозреваемый открыл огонь из автоматического оружия по посетителям. Погибли 39 человек, в том числе 27 иностранцев. Позже «ИГ» взяло на себя ответственность за теракт.

Кто был стрелок –​ до сих пор не установлено. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утром в среду объявил, что личность стрелка «установлена», но отказался называть его имя.

О предполагаемом террористе известно, что он сделал видео-селфи, прогуливаясь по площади Таксим в центре Стамбула. Отрывок из видео показали в эфире нескольких турецких телеканалов, в том числе CNN Turk и TRT World.

По данным полиции, предполагаемый террорист в ноябре приехал в турецкий город Конья с женой и двумя детьми и снял там дом. После в декабре он переехал в Стамбул, готовясь к преступлению. Родственники нападавшего, которых допрашивает полиция, утверждают, что ничего не знали о его планах.

«Я узнала о теракте из новостей, – заявила жена подозреваемого. – Я не знала, что мой муж состоит в «ИГ» или им симпатизирует».

По состоянию на утро четверга в связи с терактом в стамбульском клубе Reina в новогоднюю ночь задержаны почти 70 человек. Из них 40 человек в среду были арестованы в провинции Измир. Это несколько семей с несовершеннолетними детьми из Кыргызстана, Дагестана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где в основном проживают уйгуры. Полиция также провела несколько рейдов в Конье, где жил предполагаемый террорист, и в стамбульском районе Зейтинбурну, где также были задержаны несколько граждан Узбекистана и Кыргызстана.

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