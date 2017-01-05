В Таджикистане частично снят лимит на подачу электроэнергии

С сегодняшнего дня на всей территории Таджикистана отменен дневной лимит на электричество, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция радио «Свобода»). По информации энергохолдинга «Барки точик», жители страны будут получать электроэнергию по 17 часов в сутки. Электричество будет подаваться с 5 часов утра до 22 часов, в ночное время лимит сохранится (с 22 часов до 5 утра). До этого действовал жесткий лимит энергопотребления: люди получали электричество 12 часов в день – с 5 часов до 11 и с 16 до 22.

Представители «Барки точик» объяснили смягчение лимита введением в эксплуатацию в конце прошлого года второй очереди ТЭЦ в Душанбе, построенной китайской компанией «ТВЕА».

Лимит в нынешний осенне-зимний период был введен в Таджикистане 1 ноября 2016 года. Жесткое ограничение энергопотребления действует на всей территории страны, за исключением столицы, областных центров, крупных промышленных городов. Ежегодно в зимний период Таджикистан нуждается в 2,5 миллиарда киловатт/час электроэнергии, а с октября по май по всей республике вводится энерголимит.